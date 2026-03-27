Conférence A la recherche de la Longitude au château royal d’Amboise

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

La quête de la longitude symbolise la naissance de la science au service de la société, où l’innovation technique devient moteur de puissance politique et économique.

Conférence par Eric Jean-Bart, en partenariat avec Faites de la Science en Val d’Amboise .

La quête de la longitude fut le Grand Prix d’une époque où dominer le temps et les étoiles était la condition sine qua non de la suprématie navale et du contrôle des richesses mondiales.

Pendant des siècles, déterminer la latitude en mer était relativement simple grâce à la position du Soleil ou de l’étoile polaire. En revanche, trouver la longitude représentait un défi majeur pour les navigateurs, car elle nécessitait de connaître précisément l’heure d’un point de référence tout en étant en mer. Cette difficulté a provoqué de nombreuses catastrophes maritimes et Au XVIIIè siècle, le problème devient une priorité scientifique et politique.

Le 26 Juin 2026 à 20h30

5€/personne

Sur réservation. .

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98

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English :

The quest for longitude symbolizes the birth of science at the service of society, where technical innovation becomes the engine of political and economic power.

L’événement Conférence A la recherche de la Longitude au château royal d’Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT 37