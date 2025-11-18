CONFÉRENCE À LA RECHERCHE DE L’ARC PERDU LA PORTE ROMAINE DE LANGRES Langres
CONFÉRENCE À LA RECHERCHE DE L’ARC PERDU LA PORTE ROMAINE DE LANGRES Langres mardi 18 novembre 2025.
CONFÉRENCE À LA RECHERCHE DE L’ARC PERDU LA PORTE ROMAINE DE LANGRES
Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18
fin : 2025-11-18
Date(s) :
2025-11-18
Tout public
Le service Patrimoine et Inventaire de la Ville de Langres donne la parole à Véronique Brunet-Gaston, docteure en archéologie, auteure d’une étude archéologique du bâti de l’arc romain de Langres réalisée dans le cadre de sa restauration à l’été 2024. La chercheuse à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et à l’institut de recherche sur l’architecture antique (IRAA), se propose, au cours de cette conférence, de révéler de surprenantes et inédites informations sur ce monument emblématique de la ville et de son histoire.
Sans réservation
Gratuit
Durée: 1h .
Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 33 07 patrimoine-inventaire@langres.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement CONFÉRENCE À LA RECHERCHE DE L’ARC PERDU LA PORTE ROMAINE DE LANGRES Langres a été mis à jour le 2025-10-09 par Antenne du Pays de Langres