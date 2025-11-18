CONFÉRENCE À LA RECHERCHE DE L’ARC PERDU LA PORTE ROMAINE DE LANGRES Langres

CONFÉRENCE À LA RECHERCHE DE L’ARC PERDU LA PORTE ROMAINE DE LANGRES

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

2025-11-18

Tout public

Le service Patrimoine et Inventaire de la Ville de Langres donne la parole à Véronique Brunet-Gaston, docteure en archéologie, auteure d’une étude archéologique du bâti de l’arc romain de Langres réalisée dans le cadre de sa restauration à l’été 2024. La chercheuse à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et à l’institut de recherche sur l’architecture antique (IRAA), se propose, au cours de cette conférence, de révéler de surprenantes et inédites informations sur ce monument emblématique de la ville et de son histoire.

Durée: 1h .

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 33 07 patrimoine-inventaire@langres.fr

