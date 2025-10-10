Conférence : À la recherche des origines de l’Univers Amphithéâtre Lycée Notre Dame de Toutes-Aides Nantes

Conférence : À la recherche des origines de l’Univers Amphithéâtre Lycée Notre Dame de Toutes-Aides Nantes vendredi 10 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-10 21:00 – 23:00

Gratuit : non De 5 € à 8 € Plein tarif : 8 €Étudiants (moins de 26 ans) et demandeurs d’emploi : 6 €Membres d’une association d’astronomie, abonnés à l’Université permanente : 6 €Mineurs et membres de la SAN : 5 €Abonnement 10 conférences : 48 € – 36 € – 30 € Tout public

Conférence par Théo Simon, chargé de recherche CNRS au LUPM.Notre Univers serait né il y a environ 14 milliards d’années, puis a été le théâtre de très nombreuses phases successives, allant de la création des constituants élémentaires jusqu’à la formation des galaxies, en passant par le fond diffus cosmologique. Afin d’expliquer ces différentes périodes, la cosmologie moderne postule l’existence de deux constituants principaux énigmatiques : l’énergie sombre et la matière noire. Cette conférence exposera le modèle standard de la cosmologie moderne en dressant le portrait des divers constituants de l’Univers, en explicitant les conditions initiales et les différentes périodes cosmologiques et finalement abordera les « tensions cosmologiques », qui pourraient révéler une incomplétude du modèle.

Amphithéâtre Lycée Notre Dame de Toutes-Aides Doulon – Bottière Nantes 44300

https://www.san-fr.com/conferences/saison-en-cours