Allier

Conférence « À la recherche du Petit Prince » Aérodrome de Montbeugny Montbeugny Allier

Léon Dubois Résidents au musée de l’illustration Jeunesse vous propose une Conférence « À la recherche du Petit Prince « .

Aérodrome de Montbeugny

Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 72 58

English :

Léon Dubois, resident at the Musée de l’Illustration Jeunesse, presents a conference entitled « In Search of the Little Prince ».

German :

Léon Dubois Residents au musée de l’illustration Jeunesse bietet Ihnen einen Vortrag « Auf der Suche nach dem Kleinen Prinzen » an.

Italiano :

Léon Dubois, residente al Musée de l’Illustration Jeunesse, terrà una conferenza dal titolo « Alla ricerca del Piccolo Principe ».

Espanol :

Léon Dubois, residente del Musée de l’Illustration Jeunesse, pronunciará una conferencia titulada « En busca del Principito ».

