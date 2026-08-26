Informations pratiques

Cabourg

Conférence : « À la recherche d’une institution oubliée : les Postes aux temps de Marcel Proust » par Sebastien Richez

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 15:30:00

fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Marcel Proust peut être considéré comme le plus grand épistolier de notre ère. Aussi bien à Paris que lors de ses voyages vers l’ouest, dans le cadre de ses relations amicales et littéraires, il aura été un usager massif et certainement exigeant de ces Postes dont le pluriel dit tant.

Marcel Proust peut être considéré comme le plus grand épistolier de notre ère. Aussi bien à Paris que lors de ses voyages vers l’ouest, dans le cadre de ses relations amicales et littéraires, il aura été un usager massif et certainement exigeant de ces Postes dont le pluriel dit tant. Durant la tranche de vie du célèbre écrivain, de 1871 à 1922, cette administration publique connaît des évolutions usuelles et structurelles majeures, parallèlement aux progrès de l’alphabétisation de la population.

Conférence proposée par Sébastien Richez, historien chargé d’analyses auprès du comité pour l’histoire de La Poste et du Groupe La Poste.

Inscription obligatoire. .

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 47 44 44 contact@villadutempsretrouve.com

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English : Conférence : « À la recherche d’une institution oubliée : les Postes aux temps de Marcel Proust » par Sebastien Richez

Marcel Proust can be regarded as the greatest letter-writer of our time. Both in Paris and during his journeys westwards, in the context of his friendships and literary connections, he was a prolific and undoubtedly demanding user of the postal service – a plural form that speaks volumes.

L’événement Conférence : « À la recherche d’une institution oubliée : les Postes aux temps de Marcel Proust » par Sebastien Richez Cabourg a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Cabourg