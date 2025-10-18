Conférence à la redécouverte d’une maison du Moyen-Âge Espace Boris Vian Montluçon

Conférence à la redécouverte d’une maison du Moyen-Âge Espace Boris Vian Montluçon samedi 18 octobre 2025.

Conférence à la redécouverte d’une maison du Moyen-Âge

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 17:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Conférence-diaporama trésors cachés, un secret bien gardé … A la redécouverte d’une maison du Moyen-Âge.

Présentation de la maison du XIIIème siècle, dites la Synagogue à Hérisson.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 07 87 57

English :

Conference-slideshow: hidden treasures, a well-kept secret… Rediscovering a medieval house.

Presentation of the 13th-century house known as La Synagogue in Hérisson.

German :

Dia-Vortrag: Verborgene Schätze, ein gut gehütetes Geheimnis … Auf der Wiederentdeckung eines Hauses aus dem Mittelalter.

Vorstellung des Hauses aus dem 13. Jahrhundert, genannt la Synagogue in Hérisson.

Italiano :

Slide show: tesori nascosti, un segreto ben custodito… Riscoperta di una casa del Medioevo.

Presentazione della casa del XIII secolo nota come Sinagoga di Hérisson.

Espanol :

Diaporama: tesoros ocultos, un secreto bien guardado… Redescubrir una casa de la Edad Media.

Presentación de la casa del siglo XIII conocida como la Sinagoga de Hérisson.

