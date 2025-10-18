Conférence à la redécouverte d’une maison du Moyen-Âge Espace Boris Vian Montluçon
Conférence à la redécouverte d’une maison du Moyen-Âge
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2025-10-18 17:30:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Conférence-diaporama trésors cachés, un secret bien gardé … A la redécouverte d’une maison du Moyen-Âge.
Présentation de la maison du XIIIème siècle, dites la Synagogue à Hérisson.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 07 87 57
English :
Conference-slideshow: hidden treasures, a well-kept secret… Rediscovering a medieval house.
Presentation of the 13th-century house known as La Synagogue in Hérisson.
German :
Dia-Vortrag: Verborgene Schätze, ein gut gehütetes Geheimnis … Auf der Wiederentdeckung eines Hauses aus dem Mittelalter.
Vorstellung des Hauses aus dem 13. Jahrhundert, genannt la Synagogue in Hérisson.
Italiano :
Slide show: tesori nascosti, un segreto ben custodito… Riscoperta di una casa del Medioevo.
Presentazione della casa del XIII secolo nota come Sinagoga di Hérisson.
Espanol :
Diaporama: tesoros ocultos, un secreto bien guardado… Redescubrir una casa de la Edad Media.
Presentación de la casa del siglo XIII conocida como la Sinagoga de Hérisson.
