Conférence A la rencontre de peintres ayant donné leur nom à une rue de Guéret Bibliothèque Multimédia Guéret samedi 28 février 2026.
Bibliothèque Multimédia Avenue Fayolle Guéret Creuse
2026-02-28
2026-02-28
Le conseil de quartier de la Rodde vous propose une conférence animée par Laure Tassin et Christophe Rameix .
Bibliothèque Multimédia Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine
