Conférence A la rencontre de Théophile Eck, archéologue et homme de lettres axonais 1841-1917 La Fère samedi 22 novembre 2025.
Rue des Bigors La Fère Aisne
Gratuit
Début : 2025-11-22 17:30:00
par Grégoire Masson, historien
Durée environ 1h, entrée libre et gratuite, accessible aux personnes à mobilité réduite 0 .
Rue des Bigors La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 71 91
