Conférence: À la rencontre des oiseaux de nos jardins – Planétarium d’Epinal Épinal, 19 mai 2025 20:00, Épinal.

Vosges

Conférence: À la rencontre des oiseaux de nos jardins Planétarium d’Epinal MJC Belle Étoile, Rue Dom Pothier Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-05-19 20:00:00

fin : 2025-05-19 21:30:00

Date(s) :

2025-05-19

Nous sommes ravis de vous annoncer une nouvelle session d’initiation à la reconnaissance des oiseaux de nos jardins.

La soirée sera gratuite et sur réservation.

Elle est à destination de toute personne (à partir de 8 ans) aimant regarder ce qu’il se passe dans son jardin, sur son balcon ou dans un parc !

Attention les places sont limitées !

Pour réserver, contactez nous au numéro de téléphone ou à l’adresse mail ci-joints.

À noter,

Les 24 et 25 mai 2025, la LPO et le Muséum national d’Histoire naturelle invitent tous les curieux de nature à consacrer un peu de leur temps dans le week-end pour observer et compter les oiseaux de leur environnement.Tout public

0 .

Planétarium d’Epinal MJC Belle Étoile, Rue Dom Pothier

Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 35 08 02

English :

We are delighted to announce a new introductory session on recognizing the birds in our gardens.

The evening will be free of charge and must be booked in advance.

It’s aimed at anyone (aged 8 and over) who enjoys looking at what’s going on in their garden, balcony or park!

Places are limited!

To reserve, please contact us at the phone number or e-mail address below.

Please note,

On May 24 and 25, 2025, the LPO and the Muséum national d?Histoire naturelle are inviting all those with an interest in nature to give up some of their time over the weekend to observe and count the birds in their environment.

German :

Wir freuen uns, Ihnen einen neuen Kurs zur Erkennung der Vögel in unseren Gärten ankündigen zu können.

Der Abend ist kostenlos und erfordert eine Reservierung.

Der Kurs richtet sich an alle Personen (ab 8 Jahren), die gerne beobachten, was in ihrem Garten, auf ihrem Balkon oder in einem Park passiert!

Achtung: Die Plätze sind begrenzt!

Um zu reservieren, kontaktieren Sie uns bitte unter der beigefügten Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.

Zum Vormerken,

Am 24. und 25. Mai 2025 laden die LPO und das Muséum national d’Histoire naturelle alle Naturinteressierten ein, am Wochenende ein wenig Zeit zu opfern, um die Vögel in ihrer Umgebung zu beobachten und zu zählen.

Italiano :

Siamo lieti di annunciare una nuova sessione introduttiva sul riconoscimento degli uccelli nei nostri giardini.

La serata è gratuita e deve essere prenotata in anticipo.

È rivolta a tutti coloro (a partire dagli 8 anni) che amano osservare ciò che accade nel proprio giardino, balcone o parco!

I posti sono limitati!

Per prenotare, contattateci al numero di telefono o all’indirizzo e-mail allegato.

Da notare,

Il 24 e 25 maggio 2025, l’LPO e il Muséum national d’Histoire naturelle invitano chiunque sia interessato alla natura a dedicare un po’ del proprio tempo durante il fine settimana per osservare e contare gli uccelli nel loro ambiente.

Espanol :

Nos complace anunciar una nueva sesión introductoria sobre el reconocimiento de las aves de nuestros jardines.

La velada es gratuita y debe reservarse con antelación.

Está dirigida a cualquier persona (a partir de 8 años) a la que le guste observar lo que ocurre en su jardín, balcón o parque

Las plazas son limitadas

Para reservar, póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono o la dirección de correo electrónico adjuntos.

A tener en cuenta,

Los días 24 y 25 de mayo de 2025, la LPO y el Museo Nacional de Historia Natural invitan a todas las personas interesadas en la naturaleza a dedicar parte de su tiempo durante el fin de semana a observar y contar las aves de su entorno.

L’événement Conférence: À la rencontre des oiseaux de nos jardins Épinal a été mis à jour le 2025-05-13 par OT EPINAL ET SA REGION