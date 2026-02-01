Conférence A la rencontre du Caravage Salle des mariages de L’hôtel de ville d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Conférence A la rencontre du Caravage

Mercredi 11 février 2026 de 18h30 à 20h. Salle des mariages de L’hôtel de ville d’Aix-en-Provence Place de l’Hôtel de ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le génie à part du Caravage a scellé une étape majeure dans l’histoire de la peinture. En passionné d’art baroque et photographe, Ferrante Ferranti propose une immersion en visions et résonances dans l’œuvre de l’artiste italien.

Ferrante FERRANTI, né en 1960 d’une mère sarde et d’un père sicilien.Après des études d’architecte qu’il termine par un diplôme sur Les Théâtres et la scénographie à l’époque baroque, il devient photographe voyageur. Engagé depuis trente ans avec Dominique Fernandez dans une exploration commune du baroque et des différentes strates de civilisations, de la Syrie à la Bolivie en passant par la Sicile et Saint-Pétersbourg. Ses photographies dialoguent avec les textes de l’écrivain, qui le définit dans l’album Itinérances (Actes Sud, 2013) comme l’inventeur d’un langage qui relie le soleil aux ruines, en quête du sens caché sous les formes . .

Salle des mariages de L’hôtel de ville d’Aix-en-Provence Place de l’Hôtel de ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 21 75 91 aiapa.aixenprovence@gmail.com

Caravaggio’s genius set a milestone in the history of painting. Ferrante Ferranti, an enthusiast of Baroque art and a photographer, offers an immersion in visions and resonances in the work of the Italian artist.

