Conférence À la rencontre du surréalisme

Accès Université Populaire 20, rue Saint Antoine Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 09:00:00

fin : 2026-01-24 11:00:00

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-24

Alain-Marc PLASMAN, agrégé des Lettres, vous propose une analyse du surréalisme à l’occasion de la conférence À la rencontre du surréalisme . Venez nombreux !

.

Accès Université Populaire 20, rue Saint Antoine Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Alain-Marc PLASMAN, agrégé des Lettres, presents an analysis of surrealism at the À la rencontre du surréalisme conference. Come one, come all!

L’événement Conférence À la rencontre du surréalisme Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-07 par Valence Romans Tourisme