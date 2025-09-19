Conférence à la sous-préfecture de Draguignan Salle Soldani Draguignan

Conférence à la sous-préfecture de Draguignan Vendredi 19 septembre, 18h00 Salle Soldani Var

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Conférence sur la collection privée « Marianne de la République » exposée dans la salle Soldani.

Salle Soldani 1 boulevard Maréchal Foch, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

