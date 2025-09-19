Conférence à la sous-préfecture de Draguignan Salle Soldani Draguignan
Conférence à la sous-préfecture de Draguignan Salle Soldani Draguignan vendredi 19 septembre 2025.
Conférence à la sous-préfecture de Draguignan Vendredi 19 septembre, 18h00 Salle Soldani Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T20:00:00
Fin : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T20:00:00
Conférence sur la collection privée « Marianne de la République » exposée dans la salle Soldani.
Salle Soldani 1 boulevard Maréchal Foch, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conférence sur la collection privée « Marianne de la République » exposée dans la salle Soldani.
Logo de la République Française