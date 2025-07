Conférence à l’Abbaye Notre-Dame d’Aiguebelle Le Couvent Montjoyer

Début : Samedi 2025-08-02 15:00:00

fin : 2025-08-02 17:30:00

Le Père Damien de Villepoix, prêtre du diocèse de Valence, viendra présenter son ouvrage intitulé Plaidoyer pour des cœurs de Paroisse .

Le Couvent Abbaye d’Aiguebelle Montjoyer 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 64 73 magasin.aiguebelle@orange.fr

English :

Father Damien de Villepoix, a priest from the Valence diocese, will present his book « Plaidoyer pour des c?urs de Paroisse ».

German :

Pater Damien de Villepoix, Priester der Diözese Valence, wird sein Buch mit dem Titel « Plädoyer für die Herzen der Pfarrgemeinden » vorstellen.

Italiano :

Padre Damien de Villepoix, sacerdote della diocesi di Valence, presenterà il suo libro « Plaidoyer pour des curs de Paroisse ».

Espanol :

El padre Damien de Villepoix, sacerdote de la diócesis de Valence, presentará su libro « Plaidoyer pour des cœurs de Paroisse ».

