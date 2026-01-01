Conférence à l’Atelier Médiathèque de Condé en Normandie Saint Jacques, une histoire méconnue Condé-en-Normandie

Conférence à l’Atelier Médiathèque de Condé en Normandie Saint Jacques, une histoire méconnue

Du 23 janvier au 15 février 2025, l’Atelier Médiathèque vous propose une exposition sur l’histoire de la chapelle Saint Jacques.

A cette occasion, une conférence sur l’histoire de Saint Jacques et du pèlerinage de Compostelle sera proposée le samedi 24 janvier à 15h.

Madame Péricard-Méa Denise, docteure en histoire médiévale, diplômée de la Sorbonne et membre de l’Institut de Recherche Jacquaire, vous expliquera que l’existence d’un patrimoine jacquaire européen, unique par son histoire et les légendes qui lui ont donné naissance, reste à découvrir.

Entrée libre sans inscription .

English : Conférence à l’Atelier Médiathèque de Condé en Normandie Saint Jacques, une histoire méconnue

Conference at the Atelier Médiathèque in Condé en Normandie: Saint Jacques, a little-known story

