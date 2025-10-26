Conférence « A l’écoute de l’invisible, en lien avec l’essentiel » Salle de l’Alcazar Bordeaux

inscription conseillée, et entrée libre selon la capacité de la salle (180 places)

Début : 2025-10-26T09:30:00+01:00 – 2025-10-26T18:00:00+01:00

Fin : 2025-10-26T09:30:00+01:00 – 2025-10-26T18:00:00+01:00

CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE À BORDEAUX

Dimanche 26 octobre 2025 — de 9h30 à 17h30

Salle de l’Alcazar, 170 cours du Médoc, 33300 Bordeaux

À l’écoute de l’invisible, en lien avec l’essentiel

Présentation de l’association Les Mamans Lumineuses en ouverture

Interventions inspirantes avec :

• Sonia Barkallah – Retour sur son docu-fiction Témoins (sur les EMI)

• Shaina Lebeau – Communication animale

• Valérie Grondin – L’art Thérapie en accompagnement de fin de vie et du deuil

• Valérie Seguin – Connexion à son âme

Possibilité de déjeuner sur place

Tarif adhérent : 15€ — Tarif non adhérent : 20€

Inscription recommandée :

• HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/les-mamans-lumineuses-et-les-papas-aussi/evenements/conference-lml-a-l-ecoute-de-l-invisible-en-lien-avec-l-essentiel

• Par mail : contact@lesmamanslumineuses.com

Salle de l'Alcazar 170 cours du Médoc Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Rejoignez-nous pour une journée riche en partages autour de l’âme, de l’art thérapie, et de la communication animale