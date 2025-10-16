Conférence à l’Éden Cinéma Les Artistes et la Révolution Française Eden Cinéma Fontvieille
Jeudi 16 octobre 2025 à partir de 18h30. Eden Cinéma 19, Grand Rue Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-16 18:30:00
2025-10-16
l’Association Fontvieille Avenir Culture organise une conférence à l’Éden Cinéma par Mme. Pierrette Nouët
Conférence Les Artistes et la Révolution Française
Verre de l’amitié offert .
Eden Cinéma 19, Grand Rue Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 62 32 edencinema@fontvieille.fr
English :
The Fontvieille Avenir Culture Association is organising a lecture at the Éden Cinema by Ms Pierrette Nouët.
German :
Der Verein Fontvieille Avenir Culture organisiert eine Konferenz im Éden Cinéma mit Frau Pierrette Nouët.
Italiano :
l’Associazione culturale Fontvieille Avenir organizza una conferenza di Pierrette Nouët presso l’Éden Cinéma
Espanol :
la Asociación Cultural Fontvieille Avenir organiza una conferencia en el Éden Cinéma a cargo de Pierrette Nouët
L’événement Conférence à l’Éden Cinéma Les Artistes et la Révolution Française Fontvieille a été mis à jour le 2025-10-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles