Conférence à l’église Notre-Dame de la Mourède Église paroissiale Notre-Dame-de-la-Mourède Ercé

Conférence à l’église Notre-Dame de la Mourède Église paroissiale Notre-Dame-de-la-Mourède Ercé samedi 20 septembre 2025.

Conférence à l’église Notre-Dame de la Mourède 20 et 21 septembre Église paroissiale Notre-Dame-de-la-Mourède Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dimanche 21 à 14h – Conférence de l’association Patrimoine en Couserans

Le Christ au Sacré-Cœur de François Pedoya (1832)

L’association Patrimoine en Couserans vous propose une conférence consacrée au tableau Le Christ au Sacré-Cœur, réalisé en 1832 par le peintre François Pedoya.

Récemment acquis, ce tableau remarquable fera l’objet d’une présentation historique et artistique, permettant de mieux comprendre son contexte de création, sa symbolique religieuse et sa place dans le patrimoine local.

Un rendez-vous passionnant pour les amateurs d’art, d’histoire et de patrimoine religieux

Église paroissiale Notre-Dame-de-la-Mourède Village, 09140 Ercé Ercé 09140 Ariège Occitanie 06 82 58 82 36 Église paroissiale d’Ercé dont la première partie date du XIIe siècle. Les agrandissements et les transformations s’étalent sur près de 900 ans. On trouve à l’intérieur de magnifiques tableaux dont un de l’artiste Regagnon représentant la Vierge et l’Enfant apparaissant aux habitants d’Ercé. Au cœur du village d’Ercé direction Cominac.

Dimanche 21 à 14h – Conférence de l’association Patrimoine en Couserans