Conférence à l’Espace La Croix-Davids à Bourg Espace La Croix-Davids Bourg

Espace La Croix-Davids 40, rue Valentin Bernard Bourg Gironde
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
2026-01-22
Nous avons l’immense plaisir d’inviter la Conférencière Françoise COLOMES, Professeur honoraire Université de Bordeaux Montaigne, Conservatoire de Bordeaux, Cours Florent et Ecole des Beaux-arts, Historienne de l’art, spécialisée dans l’art de la scène, dans l’histoire du théâtre et de la scénographie.
Thème La belle histoire du théâtre à l’italienne.
A l’issue de la conférence, nous aurons grand plaisir à prolonger la discussion autour d’un verre de vin et tapas. .
