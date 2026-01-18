Conférence à l’Espace La Croix-Davids à Bourg Espace La Croix-Davids Bourg

Conférence à l’Espace La Croix-Davids à Bourg

Espace La Croix-Davids 40, rue Valentin Bernard Bourg Gironde

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Nous avons l’immense plaisir d’inviter la Conférencière Françoise COLOMES, Professeur honoraire Université de Bordeaux Montaigne, Conservatoire de Bordeaux, Cours Florent et Ecole des Beaux-arts, Historienne de l’art, spécialisée dans l’art de la scène, dans l’histoire du théâtre et de la scénographie.

Thème La belle histoire du théâtre à l’italienne.

A l’issue de la conférence, nous aurons grand plaisir à prolonger la discussion autour d’un verre de vin et tapas. .

Espace La Croix-Davids 40, rue Valentin Bernard Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 87 50 63 espacelacroixdavids@gmail.com

