Conférence À l’ombre d’Eros chimie de l’amour ? Conservatoire Arthur Honegger Le Havre

Conférence À l’ombre d’Eros chimie de l’amour ? Conservatoire Arthur Honegger Le Havre samedi 27 septembre 2025.

Conférence À l’ombre d’Eros chimie de l’amour ?

Conservatoire Arthur Honegger 70 Cours de la République Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 17:45:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Environ 400 ans avant J-C, par une simple analyse de son environnement, Démocrite arriva à la conclusion que tout ce qui existe dans ce monde est fait d’atomes et de vide. Les êtres humains aussi. La science moderne tend à lui donner raison. La conséquence en est que toute fonction physiologique peut être considérée comme une combinaison extraordinairement complexe d’interactions moléculaires sous le contrôle de nos gènes, de notre histoire et de notre environnement. Et l’Amour dans tout ça ?

Il semble maintenant clairement démontré que deux hormones endogènes, la vasopressine et l’ocytocine, sont capables de moduler des fonctions classiquement définies comme l’attachement entre les parents et leurs enfants, entre deux individus, entre un individu et son groupe social… Nous allons passer en revue ces découvertes récentes et ouvrir le débat sur les perspectives que cela ouvre…ou ferme.

Modéré par Mathieu Grousson (CNRS)

Intervenant Marcel Hibert (CNRS, Université de Strasbourg, médaille d’argent CNRS 2006)

Conférence suivie d’une séance de dédicaces

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

Tout public Durée 1h

Sur réservation .

Conservatoire Arthur Honegger 70 Cours de la République Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

English : Conférence À l’ombre d’Eros chimie de l’amour ?

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence À l’ombre d’Eros chimie de l’amour ? Le Havre a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie