Conférence à l’UCP Pont-à-Mousson
Conférence à l’UCP Pont-à-Mousson mardi 6 janvier 2026.
Conférence à l’UCP
9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Début : Mardi Mardi 2026-01-06 14:30:00
fin : 2026-03-10
Tout au long de l’année, l’Université de la Culture Permanente organise des conférences chaque mardi à 14h30, dans l’amphithéâtre de l’Abbaye des Prémontrés.
Avec des thématiques diverses et variées, ces conférences sont aussi l’occasion de rencontrer des spécialistes.
07/10/2025 Le vitrail, cet art de lumière qui traverse les siècles
Conférencier Catherine LAPOINTE, Professeur d’histoire de l’art du verre et du vitrail
14/10/2025 J.F. Champollion. Deux siècles depuis le déchiffrement des hiéroglyphes
Conférencier Hazem EL SHAFEI, Egyptologue, président de l’institut des civilisations du bassin méditerranéen et du moyen-orient
04/11/2025 Du West Side Story à Droit de passage les Etats-Unis sont-ils toujours une nation d’immigrants ?
Conférencier Claude LE FLOHIC, Maître de conférences honoraire, Université de Lorraine
18/11/2025 32 000 de céramique au Maroc
Conférencier Jean-François CLEMENT, Professeur honoraire agrégé de philosophie, anthropologue
25/11/2025 La société GOUVY
Conférencier Jean-Claude HARDY, membre de la société d’histoire de la Lorraine et du musée Lorrain de Nancy
02/12/2025 La cité interdite, un livre ouvert sur la cosmologie chinoise
Conférencier Frédéric PAUCHOT, Professeur de chinois
09/12/2025 Santé et climat coup de froid, coup de chaud ?
Conférencier Hubert TONNELIER, Médecin urgentiste
16/12/2025 Femmes résistantes sous l’occupation le cas particulier de la Meurthe-et-Moselle
Conférencier Jean-Claude MAGRINELLI, Cadre de l’Etat, chercheur au CRIDOR & Claude FAVRE, Professeur agrégée d’histoire-géographie
06/01/2026 Le combat de Pont-à-Mousson du 12 août 1870
Conférencier Patrick SERRE, Historien et conférencier
13/01/2026 Emile Friant (1863-1932) l’Orientalisme, ce rêve méditerranéen
Conférencier Jean-Sébastien BERTRAND, Enseignant en histoire de l’art
20/01/2026 Prairies fleuries le mariage réussi de l’écologie et de l’économie
Conférencier Sylvain PLANTUREUX, Professeur honoraire, Université de Lorraine
27/01/2026 Le Caravage ou la révolution picturale du baroque
Conférencier Lucien LARRET, Professeur honoraire agrégé d’histoire
03/02/2026 Les Bohémiens en Lorraine
Conférencier Daniel BONTEMPS, Historien et écrivain
10/02/2026 Parsifal
Conférencier François BOURDON, Conférencier
03/03/2026 Fonctions cognitives et activité physique
Conférencier Patrick LAURE, Docteur en médecine, spécialisé en santé publique et médecine sociale
10/03/2026 Entre Slovénie et Croatie, la mystérieuse Istrie !
Conférencier Frédéric MAGUIN, Guide-conférencier du patrimoine
17/03/2026 René Grosdidier, Maître de forges, citoyen engagé, Maire et Parlementaire républicain. 1846-1923
Conférencier François DOSÉ, Enseignant, député (1997-2007), maire de Commercy (1977-2008)
24/03/2026 La rétine, une fenêtre sur notre cerveau
Conférencier Thomas CLAUDEPIERRE, Professeur des Universités
31/03/2026 Anecdotes et petites histoires autour de la vigne et du vin
Conférencier Philippe BATTAGLIA, Ingénieur hydrologue
07/04/2026 Bien vieillir se prépare, et il n’est jamais trop tard pour bien faire
Conférencier François BOOB, Docteur en pharmacie
28/04/2026 Adrea Camilleri et le commissaire Montalbano
Conférencier Bernard JACQUIER, Professeur agrégé de lettres classiques
05/05/2026 La reine Victoria grand-mère de l’Europe
Conférencier Ludovic DIAS, Conférencier, formateur en anglais
12/05/2026 Talleyrand
Conférencier Jean-Bernard SOLEILLANT, Professeur honoraire de lettres et d’histoires
19/05/2026 Baroque et Rococo en Bavière, promenade autour d’Oberammergau, dans le Pfaffenwinkel
Conférencier Jean-Pierre FABERT, Docteur en linguistique
Lieu Ancienne Bibliothèque de l’Abbaye des PrémontrésTout public
9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 32
English :
Throughout the year, the Université de la Culture Permanente organizes lectures every Tuesday at 2.30pm, in the amphitheatre of the Abbaye des Prémontrés.
With a wide range of themes, these conferences are also an opportunity to meet specialists.
07/10/2025: Stained glass, an art of light that spans the centuries
Speaker: Catherine LAPOINTE, Professor of glass and stained glass art history
14/10/2025: J.F. Champollion. Two centuries since the deciphering of hieroglyphs
Speaker: Hazem EL SHAFEI, Egyptologist, President of the Institut des Civilisations du Bassin Méditerranéen et du Moyen-orient
04/11/2025: From West Side Story to Right of Passage: is the USA still a nation of immigrants ?
Speaker: Claude LE FLOHIC, Honorary Senior Lecturer, Université de Lorraine
18/11/2025: 32,000 ceramics in Morocco
Speaker: Jean-François CLEMENT, Honorary Professor of Philosophy, anthropologist
11/25/2025: The GOUVY company
Speaker: Jean-Claude HARDY, member of the Société d’histoire de la Lorraine and the Musée Lorrain de Nancy
02/12/2025: The Forbidden City, an open book on Chinese cosmology
Speaker: Frédéric PAUCHOT, Chinese teacher
09/12/2025: Health and climate: cold snap, hot snap?
Speaker: Hubert TONNELIER, Emergency physician
12/16/2025: Resistance women under the Occupation: the special case of Meurthe-et-Moselle
Speakers: Jean-Claude MAGRINELLI, State executive, CRIDOR researcher & Claude FAVRE, History-geography teacher
06/01/2026: The Pont-à-Mousson battle of August 12, 1870
Speaker: Patrick SERRE, Historian and lecturer
13/01/2026: Emile Friant (1863-1932) Orientalism, the Mediterranean dream
Speaker: Jean-Sébastien BERTRAND, Art history teacher
20/01/2026: Prairies in bloom: the successful marriage of ecology and economy
Speaker: Sylvain PLANTUREUX, Honorary Professor, Université de Lorraine
01/27/2026: Caravaggio or the Baroque pictorial revolution
Speaker: Lucien LARRET, Honorary Professor of History
03/02/2026: Bohemians in Lorraine
Speaker: Daniel BONTEMPS, Historian and writer
02/10/2026: Parsifal
Speaker: François BOURDON, Lecturer
03/03/2026: Cognitive functions and physical activity
Speaker: Patrick LAURE, Doctor of Medicine, specialized in public health and social medicine
10/03/2026: Between Slovenia and Croatia, the mysterious Istria!
Speaker: Frédéric MAGUIN, Heritage guide and lecturer
03/17/2026: René Grosdidier, Forge Master, committed citizen, Mayor and Republican Member of Parliament. 1846-1923
Speaker: François DOSÉ, Teacher, Member of Parliament (1997-2007), Mayor of Commercy (1977-2008)
24/03/2026: The retina, a window on our brain
Speaker: Thomas CLAUDEPIERRE, University Professor
03/31/2026: Anecdotes and stories about vines and wine
Speaker: Philippe BATTAGLIA, Hydrological engineer
07/04/2026: Preparing for aging: it’s never too late to do the right thing
Speaker: François BOOB, Doctor of Pharmacy
04/28/2026: Adrea Camilleri and Inspector Montalbano
Speaker: Bernard JACQUIER, Professor of Classics
05/05/2026: Queen Victoria: grandmother of Europe
Speaker: Ludovic DIAS, Lecturer, English language trainer
05/12/2026: Talleyrand
Speaker: Jean-Bernard SOLEILLANT, Honorary Professor of Letters and History
05/19/2026: Baroque and Rococo in Bavaria, a walk around Oberammergau, in the Pfaffenwinkel
Speaker: Jean-Pierre FABERT, Doctor of Linguistics
Venue: Ancienne Bibliothèque de l’Abbaye des Prémontrés
