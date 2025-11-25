Conférence à l’UCP Pont-à-Mousson

Conférence à l’UCP

9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-01-06 14:30:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19

Tout au long de l’année, l’Université de la Culture Permanente organise des conférences chaque mardi à 14h30, dans l’amphithéâtre de l’Abbaye des Prémontrés.

Avec des thématiques diverses et variées, ces conférences sont aussi l’occasion de rencontrer des spécialistes.

—

07/10/2025 Le vitrail, cet art de lumière qui traverse les siècles

Conférencier Catherine LAPOINTE, Professeur d’histoire de l’art du verre et du vitrail

14/10/2025 J.F. Champollion. Deux siècles depuis le déchiffrement des hiéroglyphes

Conférencier Hazem EL SHAFEI, Egyptologue, président de l’institut des civilisations du bassin méditerranéen et du moyen-orient

04/11/2025 Du West Side Story à Droit de passage les Etats-Unis sont-ils toujours une nation d’immigrants ?

Conférencier Claude LE FLOHIC, Maître de conférences honoraire, Université de Lorraine

18/11/2025 32 000 de céramique au Maroc

Conférencier Jean-François CLEMENT, Professeur honoraire agrégé de philosophie, anthropologue

25/11/2025 La société GOUVY

Conférencier Jean-Claude HARDY, membre de la société d’histoire de la Lorraine et du musée Lorrain de Nancy

02/12/2025 La cité interdite, un livre ouvert sur la cosmologie chinoise

Conférencier Frédéric PAUCHOT, Professeur de chinois

09/12/2025 Santé et climat coup de froid, coup de chaud ?

Conférencier Hubert TONNELIER, Médecin urgentiste

16/12/2025 Femmes résistantes sous l’occupation le cas particulier de la Meurthe-et-Moselle

Conférencier Jean-Claude MAGRINELLI, Cadre de l’Etat, chercheur au CRIDOR & Claude FAVRE, Professeur agrégée d’histoire-géographie

06/01/2026 Le combat de Pont-à-Mousson du 12 août 1870

Conférencier Patrick SERRE, Historien et conférencier

13/01/2026 Emile Friant (1863-1932) l’Orientalisme, ce rêve méditerranéen

Conférencier Jean-Sébastien BERTRAND, Enseignant en histoire de l’art

20/01/2026 Prairies fleuries le mariage réussi de l’écologie et de l’économie

Conférencier Sylvain PLANTUREUX, Professeur honoraire, Université de Lorraine

27/01/2026 Le Caravage ou la révolution picturale du baroque

Conférencier Lucien LARRET, Professeur honoraire agrégé d’histoire

03/02/2026 Les Bohémiens en Lorraine

Conférencier Daniel BONTEMPS, Historien et écrivain

10/02/2026 Parsifal

Conférencier François BOURDON, Conférencier

03/03/2026 Fonctions cognitives et activité physique

Conférencier Patrick LAURE, Docteur en médecine, spécialisé en santé publique et médecine sociale

10/03/2026 Entre Slovénie et Croatie, la mystérieuse Istrie !

Conférencier Frédéric MAGUIN, Guide-conférencier du patrimoine

17/03/2026 René Grosdidier, Maître de forges, citoyen engagé, Maire et Parlementaire républicain. 1846-1923

Conférencier François DOSÉ, Enseignant, député (1997-2007), maire de Commercy (1977-2008)

24/03/2026 La rétine, une fenêtre sur notre cerveau

Conférencier Thomas CLAUDEPIERRE, Professeur des Universités

31/03/2026 Anecdotes et petites histoires autour de la vigne et du vin

Conférencier Philippe BATTAGLIA, Ingénieur hydrologue

07/04/2026 Bien vieillir se prépare, et il n’est jamais trop tard pour bien faire

Conférencier François BOOB, Docteur en pharmacie

28/04/2026 Adrea Camilleri et le commissaire Montalbano

Conférencier Bernard JACQUIER, Professeur agrégé de lettres classiques

05/05/2026 La reine Victoria grand-mère de l’Europe

Conférencier Ludovic DIAS, Conférencier, formateur en anglais

12/05/2026 Talleyrand

Conférencier Jean-Bernard SOLEILLANT, Professeur honoraire de lettres et d’histoires

19/05/2026 Baroque et Rococo en Bavière, promenade autour d’Oberammergau, dans le Pfaffenwinkel

Conférencier Jean-Pierre FABERT, Docteur en linguistique

Lieu Ancienne Bibliothèque de l’Abbaye des PrémontrésTout public

.

9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Throughout the year, the Université de la Culture Permanente organizes lectures every Tuesday at 2.30pm, in the amphitheatre of the Abbaye des Prémontrés.

With a wide range of themes, these conferences are also an opportunity to meet specialists.

—

07/10/2025: Stained glass, an art of light that spans the centuries

Speaker: Catherine LAPOINTE, Professor of glass and stained glass art history

14/10/2025: J.F. Champollion. Two centuries since the deciphering of hieroglyphs

Speaker: Hazem EL SHAFEI, Egyptologist, President of the Institut des Civilisations du Bassin Méditerranéen et du Moyen-orient

04/11/2025: From West Side Story to Right of Passage: is the USA still a nation of immigrants ?

Speaker: Claude LE FLOHIC, Honorary Senior Lecturer, Université de Lorraine

18/11/2025: 32,000 ceramics in Morocco

Speaker: Jean-François CLEMENT, Honorary Professor of Philosophy, anthropologist

11/25/2025: The GOUVY company

Speaker: Jean-Claude HARDY, member of the Société d’histoire de la Lorraine and the Musée Lorrain de Nancy

02/12/2025: The Forbidden City, an open book on Chinese cosmology

Speaker: Frédéric PAUCHOT, Chinese teacher

09/12/2025: Health and climate: cold snap, hot snap?

Speaker: Hubert TONNELIER, Emergency physician

12/16/2025: Resistance women under the Occupation: the special case of Meurthe-et-Moselle

Speakers: Jean-Claude MAGRINELLI, State executive, CRIDOR researcher & Claude FAVRE, History-geography teacher

06/01/2026: The Pont-à-Mousson battle of August 12, 1870

Speaker: Patrick SERRE, Historian and lecturer

13/01/2026: Emile Friant (1863-1932) Orientalism, the Mediterranean dream

Speaker: Jean-Sébastien BERTRAND, Art history teacher

20/01/2026: Prairies in bloom: the successful marriage of ecology and economy

Speaker: Sylvain PLANTUREUX, Honorary Professor, Université de Lorraine

01/27/2026: Caravaggio or the Baroque pictorial revolution

Speaker: Lucien LARRET, Honorary Professor of History

03/02/2026: Bohemians in Lorraine

Speaker: Daniel BONTEMPS, Historian and writer

02/10/2026: Parsifal

Speaker: François BOURDON, Lecturer

03/03/2026: Cognitive functions and physical activity

Speaker: Patrick LAURE, Doctor of Medicine, specialized in public health and social medicine

10/03/2026: Between Slovenia and Croatia, the mysterious Istria!

Speaker: Frédéric MAGUIN, Heritage guide and lecturer

03/17/2026: René Grosdidier, Forge Master, committed citizen, Mayor and Republican Member of Parliament. 1846-1923

Speaker: François DOSÉ, Teacher, Member of Parliament (1997-2007), Mayor of Commercy (1977-2008)

24/03/2026: The retina, a window on our brain

Speaker: Thomas CLAUDEPIERRE, University Professor

03/31/2026: Anecdotes and stories about vines and wine

Speaker: Philippe BATTAGLIA, Hydrological engineer

07/04/2026: Preparing for aging: it’s never too late to do the right thing

Speaker: François BOOB, Doctor of Pharmacy

04/28/2026: Adrea Camilleri and Inspector Montalbano

Speaker: Bernard JACQUIER, Professor of Classics

05/05/2026: Queen Victoria: grandmother of Europe

Speaker: Ludovic DIAS, Lecturer, English language trainer

05/12/2026: Talleyrand

Speaker: Jean-Bernard SOLEILLANT, Honorary Professor of Letters and History

05/19/2026: Baroque and Rococo in Bavaria, a walk around Oberammergau, in the Pfaffenwinkel

Speaker: Jean-Pierre FABERT, Doctor of Linguistics

Venue: Ancienne Bibliothèque de l’Abbaye des Prémontrés

L’événement Conférence à l’UCP Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-10-27 par OT PONT A MOUSSON