Conférence à LUXEY sur LA GUERRE DU PIN, LES COLONS DES LANDES Salle de conférence de la Mairie luxey Luxey

Conférence à LUXEY sur LA GUERRE DU PIN, LES COLONS DES LANDES

C’est en 1863 que le village de Solférino sera érigé. Napoléon III tenait à remercier les vaillants landais du 34ème régiment d’infanterie. Il acquiert en mars 1857, 7000 hectares pour expérimenter et propager les meilleurs modes de cultures applicables au sol landais. Il fait édifier un village modèle destiné à coloniser les terres incultes et améliorer les conditions de vie des paysans. .

