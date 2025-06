Conférence à Mondouzil Ernest MONIS Parlementaire et ministre de la IIIème République Les Lettres de Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente 4 juillet 2025 18:30

Charente

Le 4 juillet à 18h30 à l’Espace Bibliothèque Ernest Monis Samuel Possémé (historien, chercheur), présente Ernest Monis (1846-1929) Parlementaire et ministre de la IIIème république.

Les places sont limitées. Réservation obligatoire par mail.

Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine ldm16120@gmail.com

English :

July 4 at 6:30pm at Espace Bibliothèque Ernest Monis Samuel Possémé (historian, researcher), presents Ernest Monis (1846-1929) Parliamentarian and minister of the 3rd Republic.

Places are limited. Reservations required by e-mail.

German :

Am 4. Juli um 18:30 Uhr im Espace Bibliothèque Ernest Monis Samuel Possémé (Historiker, Forscher), stellt Ernest Monis (1846-1929) Parlamentarier und Minister der Dritten Republik vor.

Die Plätze sind begrenzt. Reservierung per E-Mail erforderlich.

Italiano :

Il 4 luglio alle 18.30 presso l’Espace Bibliothèque Ernest Monis Samuel Possémé (storico, ricercatore) presenterà Ernest Monis (1846-1929), deputato e ministro della Terza Repubblica.

I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria via e-mail.

Espanol :

El 4 de julio a las 18.30 h en el Espace Bibliothèque Ernest Monis Samuel Possémé (historiador, investigador) presentará a Ernest Monis (1846-1929), diputado y ministro de la Tercera República.

Plazas limitadas. Reserva obligatoria por correo electrónico.

