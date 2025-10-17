Conférence à Mondouzil | La prostitution au Moyen-Âge Les Lettres de Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente

Conférence à Mondouzil | La prostitution au Moyen-Âge

Les Lettres de Mondouzil Espace Bibliothèque Ernest Monis Châteauneuf-sur-Charente Charente

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17 18:30:00

2025-10-17

Joëlle LERNON, présente La prostitution au Moyen-Âge. Vers 1300, la population des hommes mariés n’atteint pas 40%. La prostitution avait donc une responsabilité sociale défendre l’honneur des femmes de vertu et lutter contre l’adultère. Sur inscription

Les Lettres de Mondouzil Espace Bibliothèque Ernest Monis Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine ldm16120@gmail.com

English :

Joëlle LERNON, presents Prostitution in the Middle Ages. Around 1300, the population of married men was less than 40%. Prostitution therefore had a social responsibility: to defend the honor of women of virtue and combat adultery. Please register

German :

Joëlle LERNON, stellt die Prostitution im Mittelalter vor. Um 1300 betrug die Zahl der verheirateten Männer nicht einmal 40%. Die Prostitution hatte daher eine soziale Verantwortung: die Ehre tugendhafter Frauen zu verteidigen und Ehebruch zu bekämpfen. Auf Anmeldung

Italiano :

Joëlle LERNON, presenta La prostituzione nel Medioevo. Intorno al 1300, meno del 40% della popolazione era costituita da uomini sposati. La prostituzione aveva quindi una responsabilità sociale: difendere l’onore delle donne virtuose e combattere l’adulterio. Sulla registrazione

Espanol :

Joëlle LERNON, presenta La prostitución en la Edad Media. Hacia 1300, menos del 40% de la población eran hombres casados. Por tanto, la prostitución tenía una responsabilidad social: defender el honor de las mujeres virtuosas y luchar contra el adulterio. Sobre el registro

