Escapade à Mondouzil Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente mercredi 26 novembre 2025.

Escapade à Mondouzil

Mondouzil Chemin de Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-11-26 15:00:00
fin : 2025-11-26

2025-11-26

Rendez-vous chemin de Mondouzil à Châteauneuf-Sur-Charente afin de découvrir Ernest Monis. Renseignements et réservations au 05 45 36 03 65.
Mondouzil Chemin de Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 64 30 

English : Getaway to Mondouzil

Meet up at Chemin de Mondouzil in Châteauneuf-Sur-Charente to discover Ernest Monis. Information and reservations on 05 45 36 03 65.

German :

Treffen Sie sich am chemin de Mondouzil in Châteauneuf-Sur-Charente, um Ernest Monis zu entdecken. Informationen und Reservierungen unter 05 45 36 03 65.

Italiano :

Ritrovo al Chemin de Mondouzil di Châteauneuf-Sur-Charente per scoprire Ernest Monis. Informazioni e prenotazioni allo 05 45 36 03 65.

Espanol :

Cita en Chemin de Mondouzil, en Châteauneuf-Sur-Charente, para descubrir Ernest Monis. Información y reservas en el 05 45 36 03 65.

