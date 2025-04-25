Escapade à Mondouzil Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente
Mondouzil Chemin de Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente Charente
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 15:00:00
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-26
Rendez-vous chemin de Mondouzil à Châteauneuf-Sur-Charente afin de découvrir Ernest Monis. Renseignements et réservations au 05 45 36 03 65.
Mondouzil Chemin de Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 64 30
English : Getaway to Mondouzil
Meet up at Chemin de Mondouzil in Châteauneuf-Sur-Charente to discover Ernest Monis. Information and reservations on 05 45 36 03 65.
German :
Treffen Sie sich am chemin de Mondouzil in Châteauneuf-Sur-Charente, um Ernest Monis zu entdecken. Informationen und Reservierungen unter 05 45 36 03 65.
Italiano :
Ritrovo al Chemin de Mondouzil di Châteauneuf-Sur-Charente per scoprire Ernest Monis. Informazioni e prenotazioni allo 05 45 36 03 65.
Espanol :
Cita en Chemin de Mondouzil, en Châteauneuf-Sur-Charente, para descubrir Ernest Monis. Información y reservas en el 05 45 36 03 65.
