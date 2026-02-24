Conférence à Mongenan Louis XVIII, le roi Janus Portets

Conférence à Mongenan Louis XVIII, le roi Janus

Château de Mongenan

Quelle influence notre sexualité a-t-elle sur notre mentalité profonde ? La nécessité de nous cacher, de mener une double vie, même si elle ne trompe personne, transforme-t-elle notre manière de penser le monde ? C’est tout le problème que pose à l’historien moderne l’étude de la psychologie de Louis XVIII dont chacun s’accorde sur le fait qu’il était un prince intelligent, cultivé, excellent politique, mais dont la marque principale fut, de Versailles aux Tuileries ,une terrible ambiguïté.

Peu regardants, bien que parfaitement informés, les historiens du XIX° siècle ont bravement cautionné les contre-vérités qui plaisaient au pouvoir Louis XVI était impuissant et Louis XVIII avait des maîtresses. Les contemporains savaient, pour la plupart, qu’il n’en était rien, mais faisaient comme si par politesse… .

