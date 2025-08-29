Conférence à Montlouis-sur-Loire Ne ratez pas la restauration de votre maison ancienne ! Montlouis-sur-Loire

Conférence à Montlouis-sur-Loire Ne ratez pas la restauration de votre maison ancienne !

9 Rue de la Croix Blanche Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Début : 2026-04-09 18:00:00

fin : 2026-04-09 20:00:00

2026-04-09

Vous êtes en Pays d'art et d'histoire !

Conférence à Montlouis-sur-Loire, Espace Ligéria. NE RATEZ PAS LA RESTAURATION DE VOTRE MAISON ANCIENNE ! Par François Côme, Président de l’Association des Maisons Paysannes de Touraine Le Pays d’art et d’histoire vous propose de mieux connaitre cette association créée en 1994 dans le but de défendre le patrimoine régional de Touraine, aussi bien ses habitations anciennes que son environnement. Venez échanger autour de solutions et de conseils éprouvés pour éviter les erreurs en matière de proportions, de matériaux, d’isolation … dans vos projets de restauration. Durée 2h environ. Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. Réservation vivement conseillée sur www.paysloiretouraine.fr. Ouverture de la billetterie le 5 septembre 2025. .

9 Rue de la Croix Blanche Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities from September to April! You’re in the Pays d’art et d’histoire!

German :

Das Pays d’art et d’histoire Loire Touraine bietet Ihnen von September bis April zahlreiche Aktionen zur Entdeckung des Kulturerbes an! Sie befinden sich im Pays d’art et d’histoire (Kunst- und Geschichtsland)!

Italiano :

Il Pays d’art et d’histoire Loire Touraine propone una vasta gamma di attività di scoperta del patrimonio da settembre ad aprile! Siete nel Pays d’art et d’histoire!

Espanol :

El Pays d’art et d’histoire Loire Touraine le propone, de septiembre a abril, un amplio abanico de actividades de descubrimiento del patrimonio ¡Está en el País de Arte e Historia!

