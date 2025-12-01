Conférence À pas feutrés, 3000 jours à l’affût de la nature libre et sauvage de Guillaume François. Espace des Mondes Polaire Paul-Émile Victor Prémanon

Conférence À pas feutrés, 3000 jours à l’affût de la nature libre et sauvage de Guillaume François.

Tout commence à l’orée d’une forêt qui l’a vu grandir. Dans un silence empreint d’enchantement, Guillaume explore, depuis son enfance, un monde libre et sauvage qu’il côtoie avec singularité et authenticité. Au plus près de la vie à l’état pur, un univers d’une beauté fragile ancre d’émerveillement les rêves du naturaliste, jusqu’au cœur d’une quête intime de plus de 3000 jours à l’affût. Un récit vécu à pas feutrés, où le rêve d’une rencontre sauvage ouvre l’âme et le regard sur un monde qui appelle nos origines pour apprendre à voir, à ressentir et à protéger.

Guillaume François est naturaliste et photographe de la vie sauvage. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et du film Plaidoyer pour la nature .

