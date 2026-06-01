Conférence à Pompertuzat : « Les Italiens d’Occitanie », par Alain Monnier, Salle du Conseil Municipal, Pompertuzat

Conférence à Pompertuzat : « Les Italiens d’Occitanie », par Alain Monnier Vendredi 12 juin, 18h30 Salle du Conseil Municipal Haute-Garonne

Entrée libre dédicacer ses ouvrages

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00

En clôture de sa saison de rencontres « Au Bonheur des Docs », le Lecteur du Val, en partenariat avec la bibliothèque de Pompertuzat, invite à une conférence d’Alain Monnier, sous le titre : « Les Italiens d’Occitanie : cultiver d’autres terre que les nôtres… », le vendredi 12 juin à 18 h 30, à la salle du Conseil municipal de Pompertuzat.

> Dans les année 20 et les années 30, la Haute-Garonne, le Gers, le Tarn-et-Garonne… ont accueilli des dizaines de milliers de paysans italiens… C’est leur histoire qu’Alain Monnier viendra nous présenter, à travers celle d’une famille italienne de Vénétie immigrée dans le Sud-Ouest. Une saga familiale qui court sur deux romans : « D’autres terres que les nôtres » et « D’autres espérances ».

> Ecrivain audois auteur d’une vingtaine d’ouvrages publiés notamment chez Privat, , Alain Monnier a consacré ses deux derniers romans à l’immigration italienne durant les années mussoliniennes. À travers ces récits profondément humains, il retrace le parcours de milliers de paysans italiens venus cultiver d’autres terres et construire une nouvelle vie. Des histoires de courage, d’exil, d’espoir et de transmission, qui résonnent encore aujourd’hui. Comme le rappelle l’auteur, ces immigrés italiens sont aussi « nos compatriotes, nos voisins, nos parents, nos amis ».

> A l’issue de la conférence, Alain Monnier pourra dédicacer ses ouvrages.

Contatct : info@lecteurduval.org

Salle du Conseil Municipal 51 rue Jane Dieulafoy 31450 POMPERTUZAT Pompertuzat 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 81 14 00 »}, {« type »: « email », « value »: « bm.pompertuzat@orange.fr »}] [{« link »: « mailto:info@lecteurduval.org »}]

Le Lecteur du Val, en partenariat avec la bibliothèque de Pompertuzat, invite à une conférence d’Alain Monnier le vendredi 12 juin à 18 h 30, en clôture de la saison 2025-2026 « Au Bonheur des Docs »

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