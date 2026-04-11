Prayssac

Conférence à Prayssac: Paysages du Lot, identités, diversités et évolutions

38 Rue de la République Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 17:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Cette conférence est organisée par Être et savoir, Université du Temps Libéré des Pays du Lot, présentée par Mathieu LARRIBE, spécialiste du paysage, directeur départemental du CAUE.

Evoqué pour son patrimoine "préservé", le Lot est identifié par des paysages qui sont aussi souvent qualifiés de variés

Cette conférence est organisée par Être et savoir, Université du Temps Libéré des Pays du Lot, présentée par Mathieu LARRIBE, spécialiste du paysage, directeur départemental du CAUE.

Evoqué pour son patrimoine "préservé", le Lot est identifié par des paysages qui sont aussi souvent qualifiés de variés. Derrière cette variété, se cachent un socle naturel singulier et une histoire longue dont certaines périodes ont fortement structuré les paysages qui nous sont aujourd’hui donnés à voir.

Après avoir brièvement exploré la notion de paysage, l’intervention proposera de déambuler" à travers les paysages lotois et mettra en lumière quelques évolutions actuelles d'espaces et de regards jamais immobiles.

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38 Rue de la République Prayssac 46220 Lot Occitanie etreetsavoir@free.fr

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English :

This conference is organized by Être et savoir, Université du Temps Libéré des Pays du Lot, presented by Mathieu LARRIBE, landscape specialist, departmental director of the CAUE.

Evoked for its "preserved" heritage, the Lot is identified by landscapes that are also often described as varied

L’événement Conférence à Prayssac: Paysages du Lot, identités, diversités et évolutions Prayssac a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Cahors Vallée du Lot