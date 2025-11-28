Conférence à propos de Jean-Baptiste Dumay Salle à manger Le Creusot
Salle à manger Château de la verrerie Le Creusot Saône-et-Loire
Début : 2025-11-28 19:00:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Conférence à propos de Jean-Baptiste Dumay retour sur ses Souvenirs.
Par Françoise Bouchet et Michèle Badia, contributrices à la réédition des mémoires de Jean Baptiste Dumay réalisée par l’Écomusée Creusot Montceau.
En présence de Manuela Dumay arrière-petite-fille de Jean-Baptiste Dumay. .
Salle à manger Château de la verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 88 85 76 lecreusot1871@orange.fr
