Conférence à propos de Jean-Baptiste Dumay Salle à manger Le Creusot

Début : 2025-11-28 19:00:00

2025-11-28

Conférence à propos de Jean-Baptiste Dumay retour sur ses Souvenirs.

Par Françoise Bouchet et Michèle Badia, contributrices à la réédition des mémoires de Jean Baptiste Dumay réalisée par l’Écomusée Creusot Montceau.

En présence de Manuela Dumay arrière-petite-fille de Jean-Baptiste Dumay. .

Salle à manger Château de la verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 88 85 76 lecreusot1871@orange.fr

