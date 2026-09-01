Conférence – A qui appartient ces oeuvres ? Salle des mariages de l’Hôtel de ville Libourne
vendredi 18 septembre 2026 · Salle des mariages de l'Hôtel de ville · Libourne
Informations pratiques
Libourne
Conférence – A qui appartient ces oeuvres ?
Salle des mariages de l’Hôtel de ville 42 Place Abel Surchamp Libourne Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Retracer les parcours des oeuvres grâce à la recherche de provenance. .
Salle des mariages de l’Hôtel de ville 42 Place Abel Surchamp Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 55 33 44
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English : Conférence – A qui appartient ces oeuvres ?
L’événement Conférence – A qui appartient ces oeuvres ? Libourne a été mis à jour le 2026-09-08 par OTI du Libournais
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