UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Libourne

Conférence – A qui appartient ces oeuvres ? Salle des mariages de l’Hôtel de ville Libourne

vendredi 18 septembre 2026 · Salle des mariages de l'Hôtel de ville · Libourne

Conférence – A qui appartient ces oeuvres ? Salle des mariages de l’Hôtel de ville Libourne

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle des mariages de l'Hôtel de ville
Adresse
42 Place Abel Surchamp
Ville
33500 Libourne
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Libourne

Conférence – A qui appartient ces oeuvres ?

Salle des mariages de l’Hôtel de ville 42 Place Abel Surchamp Libourne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Retracer les parcours des oeuvres grâce à la recherche de provenance.   .

Salle des mariages de l’Hôtel de ville 42 Place Abel Surchamp Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 55 33 44 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence – A qui appartient ces oeuvres ?

L’événement Conférence – A qui appartient ces oeuvres ? Libourne a été mis à jour le 2026-09-08 par OTI du Libournais

À voir aussi à Libourne (Gironde)