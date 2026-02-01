Conférence A quoi pensent les abeilles ? Catus
Conférence A quoi pensent les abeilles ? Catus samedi 21 février 2026.
Conférence A quoi pensent les abeilles ?
Catus Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 15:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Conférence animée par Mathieu LIHOREAU, Chercheur au CNRS de Toulouse, spécialisé dans l'étude de l'intelligence des insectes.
A l'issue de la conférence, une vente de produits naturels à base de miel sera proposée.
Conférence animée par Mathieu LIHOREAU, Chercheur au CNRS de Toulouse, spécialisé dans l'étude de l'intelligence des insectes.
A l'issue de la conférence, une vente de produits naturels à base de miel sera proposée.
.
Catus 46150 Lot Occitanie +33 5 65 22 70 31 mairie-de-catus@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conference hosted by Mathieu LIHOREAU, Researcher at CNRS Toulouse, specializing in the study of insect intelligence.
After the lecture, a sale of natural honey products will be offered.
L’événement Conférence A quoi pensent les abeilles ? Catus a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Cahors Vallée du Lot