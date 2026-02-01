Conférence A quoi pensent les abeilles ?

Catus Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 15:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Conférence animée par Mathieu LIHOREAU, Chercheur au CNRS de Toulouse, spécialisé dans l'étude de l'intelligence des insectes.

A l'issue de la conférence, une vente de produits naturels à base de miel sera proposée.

Conférence animée par Mathieu LIHOREAU, Chercheur au CNRS de Toulouse, spécialisé dans l'étude de l'intelligence des insectes.

A l'issue de la conférence, une vente de produits naturels à base de miel sera proposée.

.

Catus 46150 Lot Occitanie +33 5 65 22 70 31 mairie-de-catus@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference hosted by Mathieu LIHOREAU, Researcher at CNRS Toulouse, specializing in the study of insect intelligence.

After the lecture, a sale of natural honey products will be offered.

L’événement Conférence A quoi pensent les abeilles ? Catus a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Cahors Vallée du Lot