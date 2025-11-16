Conférence à Sabadel Latronquière Et si nous apprenions à cohabiter avec le sauvage ? Sabadel-Latronquière

Conférence à Sabadel Latronquière Et si nous apprenions à cohabiter avec le sauvage ?

maison des associations Sabadel-Latronquière Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 15:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Renard, blaireau, chevreuil, chouette hulotte, pic épeiche, mésange ou encore loup… Ces animaux partagent discrètement nos paysages, nichent dans nos arbres ou arpentent nos prairies à la tombée du jour.

Souvent méconnus ou mal compris, ils sont pourtant essentiels à l’équilibre du vivant.

Renard, blaireau, chevreuil, chouette hulotte, pic épeiche, mésange ou encore loup… Ces animaux partagent discrètement nos paysages, nichent dans nos arbres ou arpentent nos prairies à la tombée du jour.

Souvent méconnus ou mal compris, ils sont pourtant essentiels à l’équilibre du vivant. .

maison des associations Sabadel-Latronquière 46210 Lot Occitanie monique.serres2@wanadoo.fr

English :

Fox, badger, roe deer, tawny owl, great spotted woodpecker, chickadee or wolf? These animals discreetly share our landscapes, nest in our trees or roam our meadows at dusk.

Often overlooked or misunderstood, they are nonetheless essential to the balance of life.

German :

Fuchs, Dachs, Reh, Waldkauz, Buntspecht, Meise oder Wolf? Diese Tiere teilen unauffällig unsere Landschaften, nisten in unseren Bäumen oder streifen bei Sonnenuntergang über unsere Wiesen.

Sie werden oft verkannt oder falsch verstanden, sind aber für das Gleichgewicht des Lebens unerlässlich.

Italiano :

Volpe, tasso, capriolo, allocco, picchio rosso maggiore, cesena o lupo? Questi animali condividono discretamente i nostri paesaggi, nidificano sui nostri alberi o vagano per i nostri prati al tramonto.

Sono spesso trascurati o incompresi, eppure sono essenziali per l’equilibrio della vita.

Espanol :

¿Zorro, tejón, corzo, cárabo, pico picapinos, herrerillo o lobo? Estos animales comparten discretamente nuestros paisajes, anidan en nuestros árboles o deambulan por nuestros prados al atardecer.

A menudo se les pasa por alto o se les malinterpreta, pero son esenciales para el equilibrio de la vida.

L’événement Conférence à Sabadel Latronquière Et si nous apprenions à cohabiter avec le sauvage ? Sabadel-Latronquière a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Figeac