Conférence à Sabadel Latronquière le temps

maison des associations Sabadel-Latronquière Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 15:30:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

L’Association M.A.R.T.E entame l’année 2026 avec une conférence de François Beck sur Le temps .

Bien connu pour avoir, depuis une vingtaine d’années, initié le public au monde de la musique classique, François Beck abandonne ses thèmes de prédilection pour se lancer sur un sujet très différent en nous parlant du temps.

Navigant entre physique et philosophie, il nous présente les différentes perceptions du temps qui ont imprégné les civilisations depuis la haute Antiquité…

L’Association M.A.R.T.E entame l’année 2026 avec une conférence de François Beck sur Le temps .

Bien connu pour avoir, depuis une vingtaine d’années, initié le public au monde de la musique classique, François Beck abandonne ses thèmes de prédilection pour se lancer sur un sujet très différent en nous parlant du temps.

Navigant entre physique et philosophie, il nous présente les différentes perceptions du temps qui ont imprégné les civilisations depuis la haute Antiquité… .

maison des associations Sabadel-Latronquière 46210 Lot Occitanie monique.serres2@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Association M.A.R.T.E kicks off 2026 with a lecture by François Beck on Time .

Well-known for having introduced the public to the world of classical music over the last twenty years, François Beck abandons his favorite themes to take on a very different subject by talking to us about time.

Navigating between physics and philosophy, he presents the different perceptions of time that have permeated civilizations since ancient times…

L’événement Conférence à Sabadel Latronquière le temps Sabadel-Latronquière a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Figeac