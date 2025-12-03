Conférence A Table ! Saint-Aquilin

Conférence A Table !

Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin Dordogne

Début : 2025-12-03

“A Table !”, une conférence sensible pour tous et toutes, proposée par l’association Le Fil art et grand âge.

14h30, Salle Tiers-lieu.

Tarif 5€/adulte et gratuit pour les enfants.

Le Fil 06 70 55 59 20 bonjourlefil@gmail.com

Un temps d’échange autour de la découverte d’œuvres issues de la peinture, du cinéma, de la littérature… qui nous parlent de ce qui ce mange, hier et aujourd’hui.

Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 55 59 20 bonjourlefil@gmail.com

English : Conférence A Table !

a Table, a sensitive conference for everyone, organized by the association Le Fil art et grand âge.

2:30pm, Salle Tiers-lieu.

Price: 5?/adult and free for children.

Le Fil 06 70 55 59 20 bonjourlefil@gmail.com

