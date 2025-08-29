Conférence à Vouvray Gothique et néo-gothique Vouvray

Conférence à Vouvray Gothique et néo-gothique

18 Rue des Écoles Vouvray Indre-et-Loire

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

Conférence à Vouvray, salle lilas, bâtiment Val ès Fleurs « GOTHIQUE ET NÉO-GOTHIQUE », par Anna Brisson, guide-conférencière. L’art gothique se développe à partir du XIIe siècle depuis l’Île-de-France. Son nom réfère aux Goths, peuple barbare, et l’oppose aux Romains tant admirés à la Renaissance. L’art gothique est pourtant d’une grande finesse et sera à la mode pendant 400 ans ! Au XIXe siècle, architectes et artistes redécouvrent ses richesses et s’en inspirent avec un enthousiasme parfois débordant… Durée 2h environ. Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. Réservation vivement conseillée sur www.paysloiretouraine.fr. Ouverture de la billetterie le 5 septembre 2025. .

18 Rue des Écoles Vouvray 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

