CONFÉRENCE AAMM L’opération Sharp-Gard, un exemple récent de blocus naval Musée de la marine Château de Brest Brest

2026-02-03 15:00:00
Quand la Bosnie-Herzégovine fait sécession en 1992, la Yougoslavie intervient brutalement. L’ONU impose un embargo ; l’Union de l’Europe occidentale et l’OTAN lancent l’opération Sharp-Guard (1993-1996) blocus naval permanent avec navires et avions.
Intervenant Jean-Yves Nerzic (CA)
Gratuit sur réservation .
Musée de la marine Château de Brest Boulevard de la marine Brest 29200 Finistère Bretagne
