CONFÉRENCE ABADIE, PRIVAT POUR LE MEILLEUR ET POUR LE LIVRE, MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE Saint-Gaudens

L’Office de tourisme organise une conférence sur le thème de l’imprimerie et de son histoire. La conférence sera introduite par Yoan Rumeau, co-directeur de la Société Etudes du Comminges. Elle sera animée par Philippe Terrancle, directeur des Editions Privat de 2005 à 2019.

La conférence proposée par Philippe Terrancle est le point d’orgue d’une exposition qui a connu un grand succès ces derniers mois dans les locaux de l’Office de Tourisme de Saint-Gaudens. Cette exposition, conçue en partenariat avec les Archives Départementales et la Société des Etudes du Comminges, retrace l’histoire de la famille Abadie, imprimeurs libraires de Saint-Gaudens, véritables figures locales.

Philippe Terrancle proposera une communication sur un aspect peu connu de cette vénérable imprimerie-librairie de Saint-Gaudens le lien entre la maison Abadie et la maison Privat, de Toulouse ; un lien concrétisé par le mariage en 1850 du fondateur Edouard Privat avec Joséphine Abadie. À la lumière de cette union, c’est un véritable voyage aux temps des débuts de l’édition, de la vente de livres et de l’instruction publique, sur les chemins empruntés au cœur des Pyrénées par les voyageurs représentants de la maison Privat, à la rencontre des prêtres des diocèses du sud de la Haute-Garonne, dans un passé où les métiers de l’édition et de la librairie étaient encore balbutiants, qui nous est proposé.

La conférence sera l’occasion de présenter un métier, un savoir-faire unique et des collections d’ouvrages exclusives.

La conférence sera suivie d’un vin d’honneur sur les lieux même de l’imprimerie, destiné à un nouvel usage

en 2026, qui sera présenté en exclusivité le 8 janvier. .

The Tourist Office is organizing a conference on the theme of printing and its history. The conference will be introduced by Yoan Rumeau, co-director of the Société Etudes du Comminges. It will be moderated by Philippe Terrancle, director of Editions Privat from 2005 to 2019.

