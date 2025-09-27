Conférence Abysses Dialogue entre science et imaginaire Conservatoire Honegger Le Havre

Conférence Abysses Dialogue entre science et imaginaire

Conservatoire Honegger 70 Cours de la République Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-27 16:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Qu’y a-t-il au fond des mers ? Des poissons ? D’effrayants Krakens ? Des serpents géants ? L’histoire de cette exploration de la Terre à la verticale commence avec une mise en garde d’Homère, et ses monstres immortels Scylla et Charybde. Les abysses ont d’abord été le royaume des démons, des créatures terrifiantes, des dieux cruels. De la peur de l’inconnu sont nés mille histoires, mille superstitions, mille fantasmes. Aujourd’hui, la science s’y aventure, les biologistes descendent dans ces grandes profondeurs. À chaque expédition, ils rencontrent et décrivent de nouvelles espèces, sans pouvoir vraiment repousser les monstres.

Aux côtés de notre partenaire Epsiloon, nous vous proposons une plongée aux côtés de deux spécialistes: l’historienne de l’art Fleur Hopkins-Loféron qui a étudié les monstres abyssaux et la biologiste Sarah Samadi, qui, elle, a rencontré les vrais habitants des grands fonds.

Animé par Mathilde Fontez (Epsiloon)

Intervenantes Fleur Hopkins-Loféron (historienne de l’art), Sarah Samadi (biologiste de l’évolution au Muséum national d’histoire naturelle)

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

À partir de 14 ans Durée 1h

Sur réservation .

