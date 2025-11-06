Conférence acclimaTerra forêt et changement climatique Pavillon de l’ecomusée de Marquèze Sabres

Pavillon de l’ecomusée de Marquèze 500 Route de Solférino Sabres Landes

Gratuit

2025-11-06

Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne organise le 14 octobre 2025 au Teich et le 6 novembre 2025 à Sabres, dès 19h, deux rencontres grand public en partenariat avec le Comité Scientifique Régional sur le Changement Climatique AcclimaTerra. Animées par des chercheurs, ces conférences permettront de traiter des enjeux du territoire, actuels et futurs…

Forêt et changement climatique Jeudi 6 novembre 2025 à 19h, au Pavillon de Marquèze à Sabres (40).

Avec Denis Loustau, Directeur de recherches INRAE, spécialiste en biophysique et biogéochimie des écosystèmes forestiers. .

Pavillon de l’ecomusée de Marquèze 500 Route de Solférino Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 99 99 info@parc-landes-de-gascogne.fr

