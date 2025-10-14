Conférence : « Accueillir le parent imparfait en soi » Accueil de Loisirs Martray Nantes

Conférence : « Accueillir le parent imparfait en soi » Accueil de Loisirs Martray Nantes mardi 14 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-14 20:00 –

Gratuit : oui Gratuit – sur inscription Gratuit – sur inscription :Par téléphone – Maëva : 07.62.89.60.69Par mail : centre.ville@accoord.fr Adulte

Être parent aujourd’hui, ce n’est pas toujours simple. Entre les injonctions à la perfection, la pression du quotidien et les doutes, il est facile de se sentir dépassé.eAinsi, dans le cadre de la Semaine d’Information sur la Santé Mentale, le CSC du Centre-ville organise une conférence intitulée « Accueillir le parent imparfait en soi » le mardi 14 octobre à 20h au CSC Centre-ville (Matray, 8 allée Maud Mannoni).Cette conférence propose un espace d’échange autour des défis actuels de la parentalité : sortir de la pression de la perfection, trouver du répit, accueillir ses doutes, se reconnecter à son intuition, et bien d’autres sujets essentiels pour les parents d’aujourd’hui…Nous vous invitons à ce moment d’échange bienveillant pour accueillir le parent imparfait que vous êtes, retrouver du répit, et renouer avec votre intuition.Explorons comment mieux vivre ce rôle unique, avec ses joies et ses défis.

Accueil de Loisirs Martray Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

07.62.89.60.69