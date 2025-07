Conférence Accueillir les papillons au jardin Chamonix-Mont-Blanc

Conférence Accueillir les papillons au jardin

Salle communale Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : Mardi 2025-08-07

fin : 2025-08-07

2025-08-07

Venez apprendre à rendre votre jardin attrayant pour les papillons tout en simplicité.

Salle communale Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84

English :

Come and learn how to make your garden attractive to butterflies, simply and easily.

German :

Kommen Sie und lernen Sie, wie Sie Ihren Garten auf einfache Weise für Schmetterlinge attraktiv machen können.

Italiano :

Venite a scoprire come rendere il vostro giardino attraente per le farfalle in modo semplice.

Espanol :

Venga y aprenda a hacer su jardín atractivo para las mariposas de forma sencilla.

