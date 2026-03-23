Conférence Achille Allier à Saint-Sauvier, rencontre avec Michel Sartin, son beau-frère Salle socioculturelle Saint-Sauvier
Conférence Achille Allier à Saint-Sauvier, rencontre avec Michel Sartin, son beau-frère Salle socioculturelle Saint-Sauvier samedi 4 avril 2026.
Conférence Achille Allier à Saint-Sauvier, rencontre avec Michel Sartin, son beau-frère
Salle socioculturelle 1 Rue des Anciennes Écoles Saint-Sauvier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Plongez dans l’histoire avec une conférence passionnante autour d’Achille Allier !
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Salle socioculturelle 1 Rue des Anciennes Écoles Saint-Sauvier 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 30 06 hurielaufildessiecles@gmail.com
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Dive into history with a fascinating lecture on Achille Allier!
L’événement Conférence Achille Allier à Saint-Sauvier, rencontre avec Michel Sartin, son beau-frère Saint-Sauvier a été mis à jour le 2026-03-23 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ