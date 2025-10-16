Conférence Achille et la guerre de Troie Musée départemental Arles antique Arles

Conférence Achille et la guerre de Troie Musée départemental Arles antique Arles jeudi 16 octobre 2025.

Conférence Achille et la guerre de Troie

Jeudi 16 octobre 2025 de 18h à 19h30. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 18:00:00

fin : 2025-10-16 19:30:00

Date(s) :

2025-10-16

Achille, le bouillant, le colérique Achille. Achille le redoutable guerrier, mais aussi Achille qui pleure, Achille qui aime, Achille qui souffre… Achille est sans doute l’un des personnages les plus connus de la mythologie antique.

Son histoire est rapportée par Homère et par d’autres poètes et auteurs dramatiques de la Grèce antique. Mais que représente Achille pour les Grecs anciens ? À quoi peut-il faire référence aujourd’hui ? La guerre de Troie a-t-elle une réalité historique ? De quoi nous parle-t-elle aujourd’hui ?



Avec André Kaufmann, archéologue et Président de l’Association des Amis du Musée et du Patrimoine du Pays d’Apt et textes lus par Henri Giorgetti, professeur de Lettres. .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

English :

Achilles, the hotheaded, angry Achilles. Achilles the fearsome warrior, but also Achilles who weeps, Achilles who loves, Achilles who suffers… Achilles is undoubtedly one of the best-known characters in ancient mythology.

German :

Achilles, der hitzige, jähzornige Achilles. Achilles, der gefürchtete Krieger, aber auch Achilles, der weint, Achilles, der liebt, Achilles, der leidet… Achilles ist zweifellos eine der bekanntesten Figuren der antiken Mythologie.

Italiano :

Achille, il focoso Achille. Achille il temibile guerriero, ma anche Achille che piange, Achille che ama, Achille che soffre… Achille è senza dubbio uno dei personaggi più noti della mitologia antica.

Espanol :

Aquiles, el Aquiles temperamental. Aquiles el guerrero temible, pero también Aquiles el que llora, Aquiles el que ama, Aquiles el que sufre… Aquiles es sin duda uno de los personajes más conocidos de la mitología antigua.

L’événement Conférence Achille et la guerre de Troie Arles a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme d’Arles