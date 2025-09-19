Conférence : ADA, femmes, arts, sciences et technologies Écuries du quartier Lorge Caen

Conférence : ADA, femmes, arts, sciences et technologies Écuries du quartier Lorge Caen vendredi 19 septembre 2025.

Conférence : ADA, femmes, arts, sciences et technologies Vendredi 19 septembre, 14h00 Écuries du quartier Lorge Calvados

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Projet réalisé dans le cadre des Journées du Matrimoine.

Dans l’enseignement supérieur, seules 29 % de femmes s’orientent dans des formations scientifiques. Dans les formations technologiques, elles sont 25 % et 15 % dans l’IA. Pour les enseignements artistiques, c’est 71 %, mais elles ne sont que 32 % à exposer après leurs études. Au regard de cette réalité brute, ces questions nous semblent fondamentales à traiter afin de construire des solutions communes.

Programme :

— Présentation du travail d’Agathe Simon (artiste et chercheuse associée à l’institut ACTE à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne);

— Temps de réflexion participatif autour de la question « comment faire en sorte que les étudiantes s’orientent, exercent et se sentent légitimes dans les milieux scientifiques, technologiques et artistiques ? ».

Écuries du quartier Lorge 9 rue Neuve Bourg l’Abbé, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 83 20 35 https://www.amavada.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/obliques/evenements/ada-femmes-arts-sciences-et-technologies-1 »}] Le projet de réhabilitation des écuries Lorge vise à créer un lieu de pratiques artistiques dans toutes leurs dimensions : arts visuels, théâtre, musique, danse…

Le pilotage du projet artistique a été confié à l’association Amavada, la Ville de Caen restant le commanditaire. 1 écuries de 165 m² chacune, qui auront une fonction propre, au sein d’un l’espace qui se veut ouvert.

La maîtrise d’œuvre a été confiée aux agences Gabor Master de Parajd (architecte) et Leymarie Gourdon (architecte d’intérieur).

Le principe architectural retenu est la réversibilité : chaque espace se veut facilement réaménageable pour permettre la pratique de n’importe quelle discipline artistique. Le bâti sera donc préservé dans sa structure initiale et le mobilier qui va structurera les espaces intérieurs. Bus à proximité. Pas de parking voiture sur place. Nombreux parking à vélo.

