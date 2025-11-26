Conférence ADAPTATION DES ÉLEVAGES BOVINS ALLAITANTS SUR LE MASSIF CENTRAL FACE AUX CHANGEMENTS GLOBAUX Espace Tibord du Chalard Felletin
Patrick Veysset, Ingénieur de Recherche à l’INRAE de Clermont-Ferrand, reviendra sur l’évolution des élevages bovins allaitants au cours des 30 dernières années avant de proposer un temps d’échange prospectif sur les scénarios et adaptations possibles sur notre territoire.
Durée 2h. Entrée libre, offert par Acclimaterra et le Parc.
Renseignements 06 31 85 86 68 .
Espace Tibord du Chalard 17 Rue des Fossés Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 85 86 68
