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AGENDA · Firbeix

Conférence Adaptations territoriales au dérèglement climatique Firbeix

vendredi 11 septembre 2026 · Firbeix

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
24450 Firbeix
Département
Dordogne
Tarif

Firbeix

Conférence Adaptations territoriales au dérèglement climatique

Salle des fêtes Firbeix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Découvrez la conférence Adaptations territoriales au dérèglement climatique, une action intégrée indispensable par le Docteur Jacques Blot, biogéographe.   .

Salle des fêtes Firbeix 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 79 78 91 

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English : Conférence Adaptations territoriales au dérèglement climatique

L’événement Conférence Adaptations territoriales au dérèglement climatique Firbeix a été mis à jour le 2026-07-29 par Isle-Auvézère