Informations pratiques

Firbeix

Conférence Adaptations territoriales au dérèglement climatique

Salle des fêtes Firbeix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Découvrez la conférence Adaptations territoriales au dérèglement climatique, une action intégrée indispensable par le Docteur Jacques Blot, biogéographe. .

Salle des fêtes Firbeix 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 79 78 91

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English : Conférence Adaptations territoriales au dérèglement climatique

L’événement Conférence Adaptations territoriales au dérèglement climatique Firbeix a été mis à jour le 2026-07-29 par Isle-Auvézère