Conférence Adaptations territoriales au dérèglement climatique Firbeix
vendredi 11 septembre 2026 · Firbeix
Informations pratiques
Firbeix
Conférence Adaptations territoriales au dérèglement climatique
Salle des fêtes Firbeix Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Découvrez la conférence Adaptations territoriales au dérèglement climatique, une action intégrée indispensable par le Docteur Jacques Blot, biogéographe. .
Salle des fêtes Firbeix 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 79 78 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Adaptations territoriales au dérèglement climatique
L’événement Conférence Adaptations territoriales au dérèglement climatique Firbeix a été mis à jour le 2026-07-29 par Isle-Auvézère