Conférence Adapter son logement au changement climatique Café épicerie du PLAN B La Turballe

Informations pratiques

La Turballe

Conférence Adapter son logement au changement climatique

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Conférence Bâtir et rénover face au changement bioclimatique (1 h 30)

Comment pouvons-nous adapter nos logements au changement bioclimatique, aux canicules et à la sécheresse ?

Présentée par Pierre-Gilles Bellin et l’association Arca Minore Bio Construction, cette conférence nous présente l’ouvrage Bâtir et rénover face au changement bioclimatique, paru en juin 2026 aux Editions Ulmer. Pierre-Gilles Bellin est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’éco-habitat, comme Autoconstruire en bois (Editions Eyrolles, 2019), L’habitat bioéconomique (2009), L’auto éco-construction (2011), etc.

À travers son dernier ouvrage, découvrons les grandes recettes pour libérer les ressources de nos habitats qui leur permettront de résister aux canicules, aux sécheresses, ainsi que de baisser leurs charges.

Cette conférence inter-active abordera les thématiques suivantes

– ce qui met en péril nos habitats et est encore ignoré ;

– pourquoi la plupart de nos modèles d’urbanisation sont inadaptés et onéreux ?

– pourquoi chaque habitat est adaptable ? Les grands axes de toute rénovation et de toute construction ;

– pourquoi il est préférable d’adapter son logement avec la nature ? Recettes pour associer son logement au végétal pour nous sauver ;

– pourquoi les actes d’adaptation permettent-ils déjà de baisser les charges ? Premier grand poste d’économie, les eaux et le recyclage ;

– pourquoi on ne peut concevoir une adaptation sans penser mobilité électrique ? Deuxième grand poste d’économie, la production d’électricité photovoltaïque ;

– pourquoi la crise bioclimatique est une opportunité démocratique pour nous rendre souverains en relocalisant les ressources qui nous échappent, en commençant par soi. .

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

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English :

L’événement Conférence Adapter son logement au changement climatique La Turballe a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44