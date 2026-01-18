Conférence Addictions chez les jeunes Piarres Larzabal Kolegioa Ciboure
Conférence Addictions chez les jeunes Piarres Larzabal Kolegioa Ciboure mardi 27 janvier 2026.
Conférence Addictions chez les jeunes
Piarres Larzabal Kolegioa Avenue Eugène Corre Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27
fin : 2026-01-27
Date(s) :
2026-01-27
Nous organisons prochainement une conférence de prévention pour les parents le mardi 27 janvier, à 19h.
Gaia Addictions chez les jeunes usages et risques .
Animée par Arkaitz Aguerretxe-Colina et Hugo Duole, membres de l’association BIZIA.
Conférence en langue basque mais traduction simultanée en français assurée. .
Piarres Larzabal Kolegioa Avenue Eugène Corre Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 51 87 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Addictions chez les jeunes
L’événement Conférence Addictions chez les jeunes Ciboure a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Pays Basque