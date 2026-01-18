Conférence Addictions chez les jeunes Piarres Larzabal Kolegioa Ciboure

Conférence Addictions chez les jeunes

Piarres Larzabal Kolegioa Avenue Eugène Corre Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Nous organisons prochainement une conférence de prévention pour les parents le mardi 27 janvier, à 19h.

Gaia Addictions chez les jeunes usages et risques .

Animée par Arkaitz Aguerretxe-Colina et Hugo Duole, membres de l’association BIZIA.

Conférence en langue basque mais traduction simultanée en français assurée. .

Piarres Larzabal Kolegioa Avenue Eugène Corre Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 51 87 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Addictions chez les jeunes

L’événement Conférence Addictions chez les jeunes Ciboure a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Pays Basque