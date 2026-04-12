Conférence Adrienne Jouclard, au-delà de l’artiste … Place du Marché Graveson

Conférence Adrienne Jouclard, au-delà de l’artiste …

Dimanche 12 avril 2026 de 14h30 à 17h. Place du Marché Espace Culturel Graveson Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Conférence Adrienne JOUCLARD (1882-1972)

Adrienne JOUCLARD (1882-1972), au-delà de l’artiste et de la femme une pionnière des avant-gardes



Présentée par Mathilde NEMECEK -Historienne de l’art diplômée des 1e et 2nd cycles de l’École du Louvre et préparationnaire du concours de l’INP.

Dimanche 12 avril 2026 à 14h30 à l’Espace Culture Place du Marché 13690 Graveson.



Réservation souhaitée. .

Place du Marché Espace Culturel Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 53 02 musee.chabaud@ville-graveson.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference Adrienne JOUCLARD (1882-1972)

L’événement Conférence Adrienne Jouclard, au-delà de l’artiste … Graveson a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence