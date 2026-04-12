Conférence Adrienne Jouclard, au-delà de l’artiste … Place du Marché Graveson
Conférence Adrienne Jouclard, au-delà de l’artiste … Place du Marché Graveson dimanche 12 avril 2026.
Conférence Adrienne Jouclard, au-delà de l’artiste …
Dimanche 12 avril 2026 de 14h30 à 17h. Place du Marché Espace Culturel Graveson Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:30:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Conférence Adrienne JOUCLARD (1882-1972)
Adrienne JOUCLARD (1882-1972), au-delà de l’artiste et de la femme une pionnière des avant-gardes
Présentée par Mathilde NEMECEK -Historienne de l’art diplômée des 1e et 2nd cycles de l’École du Louvre et préparationnaire du concours de l’INP.
Dimanche 12 avril 2026 à 14h30 à l’Espace Culture Place du Marché 13690 Graveson.
Réservation souhaitée. .
Place du Marché Espace Culturel Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 53 02 musee.chabaud@ville-graveson.fr
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English :
Conference Adrienne JOUCLARD (1882-1972)
L’événement Conférence Adrienne Jouclard, au-delà de l’artiste … Graveson a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence